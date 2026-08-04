Dhanbad News: मानसून में जहरीली है धनबाद की हवा
Dhanbad News: धनबाद में मानसून के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से काफी अधिक है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 198 रिकॉर्ड किया गया, जो अनहेल्दी श्रेणी में आता है। पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर भी चिंता का विषय हैं, जिससे प्रतिदिन 3.8 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान होता है।
Dhanbad News: धनबाद। आमतौर पर मानसून के सीजन में प्रदूषण का स्तर कम होता है लेकिन धनबाद की हवा में प्रदूषण का स्तर मानसून में भी औसत से बहुत ज्यादा है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मंगलवार की सुबह 9.27 बजे धनबाद की वायु गुणवत्ता(एक्यूआई लेवल)198 रिकॉर्ड किया गया है। यह अनहेल्दी श्रेणी में है। कहीं कहीं तो खतरनाक स्तर से भी ज्यादा है। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना है कि प्रतिदिन 3.8 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदायक है। हालांकि इस वर्श सबसे ज्यादा प्रदूश्ज्ञण जनवरी महीने में 236 रिकॉर्ड किया गया था। जनवरी केमुकाबले अगस्त में कम है। वैसे एक्पर्ट की नजर में मानसून में 198 एक्यूआई होना चिंता का विषय है।
मंगलवार को जिले के तीन स्थानों अनुग्रह नगर में 226, बिहार कॉलोनी में 186 और जोरापोखर में 183 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया है। तीनों जगह सामान्य से काफी ज्यादा है। पीएम 2.5 की औसत मात्रा 131 एवं पीएम-10 की औसत मात्रा 174 है। यह प्रतिदन 3.8 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदायक है। सप्ताह में 26.6 सिगरेट और महीने में 114 सिगरेट पीने जितना नुकसान है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि धनबाद की हवा किस कदर नुकसान दायक है।
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