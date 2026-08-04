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Dhanbad News: बलियापुर जलापूर्ति योजना के कर्मियों को मिला मानदेय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में जिला प्रशासन के निर्देश पर श्रीराम ईपीसी ने अपने कर्मियों के 13 महीनों का बकाया मानदेय ₹17,29,000 का भुगतान किया। डीडीसी सन्नी राज के अनुसार, इस कदम से कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल बना। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया।

Dhanbad News: बलियापुर जलापूर्ति योजना के कर्मियों को मिला मानदेय

Dhanbad News: धनबाद, कार्यालय संवाददाता। जिला प्रशासन के सख्त निर्देश पर श्रीराम ईपीसी ने बलियापुर में कार्यरत अपने कर्मियों के 13 महीने के बकाये मानदेय का पूर्ण भुगतान कर दिया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह तथा डीडीसी सन्नी राज की उपस्थिति में एजेंसी ने अपने 16 कर्मचारियों का ₹17,29,000 (सत्रह लाख उनतीस हजार रुपये) की राशि का भुगतान कर दिया है। इस संबंध में डीडीसी ने बताया कि श्रीराम ईपीसी से बकाया राशि मिलने से कर्मचारियों एवं उनके परिवारों में बेहद खुशी का माहौल है। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन की पहल और श्रीराम ईपीसी प्रबंधन के इस कदम के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए आभार जताया है।

डीडीसी ने गत 15 मई को जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा के क्रम में बलियापुर फेज 1, मोहिलिडीह लटानी रूपण ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा टुंडी फेज 1 जलापूर्ति योजना की समीक्षा के दौरान श्रीराम ईपीसी के कार्य के प्रति लापरवाही एवं कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी प्रकट की थी। इस क्रम में ज्ञात हुआ कि एजेंसी ने अपने कर्मियों का मानदेय का भुगतान नहीं किया है। बैठक में डीडीसी ने एजेंसी के डीजीएम को कर्मियों का बकाया भुगतान कर जलापूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया था।

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