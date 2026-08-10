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Dhanbad News: आरटीई के तहत दूरी सत्यापन संबंधी आदेश निरस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद। डीएसई कार्यालय ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के दूरी सत्यापन से संबंधित पूर्व में जारी आदेश को न

Dhanbad News: आरटीई के तहत दूरी सत्यापन संबंधी आदेश निरस्त

Dhanbad News: धनबाद। डीएसई कार्यालय ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के दूरी सत्यापन से संबंधित पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। नए आदेश में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से दूरी सत्यापन के आदेश को रद्द किया गया है। डीएसई ने नया कार्यालय आदेश जारी कर इसकी सूचना संबंधित संकुल साधनसेवी एवं प्रखंड साधनसेवी को दी है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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