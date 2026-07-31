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Dhanbad News: आरटीई प्रवेश आवेदन में दो अगस्त तक कराएं त्रुटि सुधार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद। आरटीई प्रवेश आवेदन में त्रुटि सुधार की तिथि दो अगस्त तक बढ़ी दी गई है। इसको लेकर डीएसई सह नोडल पदाधिकारी (आरटीई सेल) पत्र जारी किया है।

Dhanbad News: आरटीई प्रवेश आवेदन में दो अगस्त तक कराएं त्रुटि सुधार

Dhanbad News: धनबाद। आरटीई प्रवेश आवेदन में त्रुटि सुधार की तिथि दो अगस्त तक बढ़ी दी गई है। इसको लेकर डीएसई सह नोडल पदाधिकारी (आरटीई सेल) पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की स्क्रूटनी के दौरान कई आवेदनों में दस्तावेज संबंधी त्रुटियां पाई गई हैं। त्रुटिपूर्ण आवेदनों की सूची rtedhanbad.in पर उपलब्ध करा दी गई है। संबंधित आवेदकों को वेबसाइट पर सूची देखकर आवश्यक दस्तावेज अथवा आपत्ति डीएसई कार्यालय में जमा करनी होगी। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित थी।

इसे बढ़ाकर अब 2 अगस्त कर दिया गया है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वत: अस्वीकृत मान लिया जाएगा।

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