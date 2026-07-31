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Dhanbad News: सालासर बालाजी मंदिर में भक्ति जागरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: कतरास के सालासर बालाजी मंदिर में गुरुवार को भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध भजन गायकों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्र, गुरु पूजन, हवन और आरती से हुई। भजन गायक पंकज शर्मा ने गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व बताया। श्रद्धालु बारिश के बीच भजनों पर झूमते रहे।

Dhanbad News: सालासर बालाजी मंदिर में भक्ति जागरण

Dhanbad News: कतरास। सालासर बालाजी मंदिर में गुरुवार को भक्ति जागरण हुआ। इसमें जिले के प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार, सामूहिक गुरु पूजन, हवन और आरती से हुई। शिष्यों ने आचार्य रासबिहारी शर्मा व राजबिहारी शर्मा का पुष्पगुच्छ और उपहार देकर सम्मानित किया। धनबाद के भजन गायक पंकज शर्मा ने शिव, श्रीराम, श्रीश्याम व देवी-देवताओं की महिमा का गुणगान करते हुए गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व बताया। रिमझिम बारिश के बीच देर तक श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रणविजय सिंह, डॉ बीएन चौधरी, डीएन चौधरी, दीपक अग्रवाल, विष्णु चौधरी, विकास बजानिया, सुशील खेतान, रितेश बजानिया आदि मौजूद थे।

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