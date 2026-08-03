Dhanbad News: सिंदूरपुर से देवघर के लिए निकले कांवरिए
Dhanbad News: सिंदूरपुर शिवमंदिर से रविवार को कांवरियों का जत्था देवघर बाबानगरी के लिए रवाना हुआ। कांवरियों ने शिवमंदिर में पूजा-अर्चना की और मन्नतें मांगी। इस दौरान किशोर रजक, किरण देवी, तरूण रजक और अन्य भी उपस्थित थे।
Dhanbad News: सिंदूरपुर शिवमंदिर से रविवार को बोलबम के जयकारे के साथ कांवरियों का जत्था देवघर बाबानगरी के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व कांवरियों ने शिवमंदिर में पूजा-अर्चना की। मन्नतें मांगी। किशोर रजक, किरण देवी, तरूण रजक, वरूण रजक, आशा देवी, लखी रजक, लखी रजक आदि मौके पर थे।
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