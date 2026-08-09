Dhanbad News: बरसात के साथ बढ़ा डेंगू का खतरा, 11 वर्षीय बच्चा पॉजिटिव
Dhanbad News: धनबाद में बारिश के शुरू होते ही डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। टुंडी के 11 वर्षीय बच्चे की जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। बच्चे का इलाज धनबाद मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है और उसकी स्थिति संतोषजनक है। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानियों की अपील की है।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बरसात शुरू होते ही जिले में डेंगू के मरीज सामने आने लगे हैं। शनिवार को टुंडी निवासी 11 वर्षीय बच्चे की एलाइजा जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। बच्चे का इलाज धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति संतोषजनक है। जानकारी के अनुसार बच्चा पिछले चार-पांच दिनों से बुखार से पीड़ित था। लगातार बुखार रहने के बाद परिजन उसे इलाज के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने डेंगू की आशंका को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती किया और जांच कराने की सलाह दी। शनिवार को एलाइजा जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डेंगू की पुष्टि हुई।अस्पताल
में बच्चे का इलाज और निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से बरसात के मौसम में सावधानी बरतने की अपील की गई है। घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देने, मच्छरों से बचाव करने तथा लगातार बुखार होने पर चिकित्सकीय जांच कराने की सलाह दी गई है।
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