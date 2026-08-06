Dhanbad News: जमसंघ बच्चा गुट ने महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन
Dhanbad News: झरिया के कुजामा कोलियरी में जनता मजदूर संघ ने प्रदूषण नियंत्रण और स्थानीय मजदूरों की बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा। टाटा के जामाडोबा वाशरी तक कोयला परिवहन से हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास में भेदभाव समाप्त करने, और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम की चेतावनी दी गई।
Dhanbad News: झरिया। जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) कुजामा कोलियरी के शाखा सचिव प्रीतम रवानी ने बुधवार को बीसीसीएल लोदना क्षेत्र के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। इसमें कुजामा से टाटा के जामाडोबा वाशरी तक हाईवा कोयला परिवहन से फैल रहे भारी प्रदूषण पर तत्काल नियंत्रण की मांग की गई है। साथ ही दीपू धौड़ा के विस्थापित परिवारों को जेआरडीए योजना के तहत बेलगढ़िया टाउनशिप में शीघ्र स्थानांतरित करने और पुनर्वास में भेदभाव समाप्त करने की बात कही गई है। इसके अलावा कुजामा आउटसोर्सिंग से हटाए गए स्थानीय मजदूरों को पुनः बहाल करने की मांग की गई है। प्रीतम रवानी ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो संघ और स्थानीय जनता चक्का जाम करेगी।
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