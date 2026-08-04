Dhanbad News: धनबाद से सुल्तानगंज के बीच ईएमयू चलाने की मांग
Dhanbad News: धनबाद के जदयू सांसद खीरू महतो के प्रतिनिधि पिंटू कुमार सिंह ने रेलवे प्रबंधक से मुलाकात कर धनबाद से सुल्तानगंज और देवघर के लिए ईएमयू ट्रेन चलाने की मांग की। उनका कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा मिलेगी और रेलवे की आमदनी में वृद्धि होगी।
Dhanbad News: धनबाद। जदयू से राज्यसभा सांसद खीरू महतो के प्रतिनिधि सह ईसीआर जोनल सलाहकार समिति के सदस्य पिंटू कुमार सिंह ने सोमवार को धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्र से मुलाकात की। पिंटू ने रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपते हुए धनबाद से सुल्तानगंज और देवघर के लिए ईएमयू ट्रेन चलाने की मांग की ताकि सुल्तानगंज जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधी ट्रेन सेवा मिल सके और रेलवे की आमदनी में बढ़ोतरी हो।
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