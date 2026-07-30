Dhanbad News: मंत्री से की कब्रिस्तान की चारदीवारी कराने की मांग
Dhanbad News: झारखंड के बाघमारा प्रखंड की खरखरी पंचायत में इस्लाहिया कमेटी के सदस्यों ने कब्रिस्तान के चारदीवारी और शेड निर्माण की मांग को लेकर मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने धार्मिक महत्व की इस मांग पर शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई।
Dhanbad News: बाघमारा प्रखंड की खरखरी पंचायत स्थित कब्रिस्तान में चहारदीवारी व शेड निर्माण की मांग को लेकर इस्लाहिया कमेटी शेख बिरादरी के सदस्यों ने झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात कर संयुक्त ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से जनहित व धार्मिक महत्व की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई। मौके पर शेख जैनुल, शेख डब्लू, मौलाना समीम फेजी, शेख लाल, शेख ग्यासुद्दीन, शेख कल्लु, शेख आलम आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।