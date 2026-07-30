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Dhanbad News: मंत्री से की कब्रिस्तान की चारदीवारी कराने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झारखंड के बाघमारा प्रखंड की खरखरी पंचायत में इस्लाहिया कमेटी के सदस्यों ने कब्रिस्तान के चारदीवारी और शेड निर्माण की मांग को लेकर मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने धार्मिक महत्व की इस मांग पर शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई।

Dhanbad News: मंत्री से की कब्रिस्तान की चारदीवारी कराने की मांग

Dhanbad News: बाघमारा प्रखंड की खरखरी पंचायत स्थित कब्रिस्तान में चहारदीवारी व शेड निर्माण की मांग को लेकर इस्लाहिया कमेटी शेख बिरादरी के सदस्यों ने झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात कर संयुक्त ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से जनहित व धार्मिक महत्व की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई। मौके पर शेख जैनुल, शेख डब्लू, मौलाना समीम फेजी, शेख लाल, शेख ग्यासुद्दीन, शेख कल्लु, शेख आलम आदि मौजूद थे।

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