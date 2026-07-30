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Dhanbad News: डीपीएस के अलंकरण समारोह में नई छात्र परिषद ने ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद में 2026 का वार्षिक अलंकरण समारोह हुआ। समारोह में नई छात्र परिषद को पद और कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि बीएल मीणा और विशिष्ट अतिथियों ने विद्यार्थियों को नेतृत्व और जिम्मेदारी के महत्व पर संबोधित किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और समारोह राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ।

Dhanbad News: डीपीएस के अलंकरण समारोह में नई छात्र परिषद ने ली शपथ

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद के स्वामी विवेकानंद सभागार में बुधवार को वर्ष-2026 का वार्षिक अलंकरण समारोह हुआ। समारोह में नई छात्र परिषद को पद और कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि सीबीआई धनबाद एसपी बीएल मीणा, बीसीसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) मुरलीकृष्ण रमैया, किरण रानी नायक और एलएमसी सदस्य प्रशांत एकरम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व प्राचार्या डॉ सरिता सिन्हा ने दीप जलाकर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और समूह नृत्य किया। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करना है।

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वहीं मुरलीकृष्ण रमैया ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में मिला नेतृत्व का अनुभव व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। छात्रों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्राचार्या ने छात्र परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाते हुए कहा कि यह समारोह विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, दायित्वबोध, आत्मविश्वास और मानवीय मूल्यों के विकास का माध्यम है। छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

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