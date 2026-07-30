Dhanbad News: डीपीएस के अलंकरण समारोह में नई छात्र परिषद ने ली शपथ

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद के स्वामी विवेकानंद सभागार में बुधवार को वर्ष-2026 का वार्षिक अलंकरण समारोह हुआ। समारोह में नई छात्र परिषद को पद और कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि सीबीआई धनबाद एसपी बीएल मीणा, बीसीसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) मुरलीकृष्ण रमैया, किरण रानी नायक और एलएमसी सदस्य प्रशांत एकरम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व प्राचार्या डॉ सरिता सिन्हा ने दीप जलाकर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और समूह नृत्य किया। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करना है।