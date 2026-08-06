Dhanbad News: बिजली संकट को लेकर महाप्रबंधक से मिला प्रतिनिधिमंडल
Dhanbad News: जोड़ापोखर में कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्युत महाप्रबंधक से मुलाकात की। उन्होंने धनबाद और झरिया में बिजली कटौती, लो-वोल्टेज, और सुंदरपुर में बिजली लाइन विस्तार का मुद्दा उठाया। महाप्रबंधक ने नियमित कनेक्शन और आपूर्ति में सुधार का आश्वासन दिया।
Dhanbad News: जोड़ापोखर। राकोमयू के कार्यकारी अध्यक्ष व कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह के निर्देश पर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल विद्युत महाप्रबंधक अशोक कुमार सिन्हा से बुधवार को मिला। उन्होंने धनबाद एवं झरिया में बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और सुंदरपुर पांच व सोलह नंबर पहाड़ी में लंबित विद्युत लाइन विस्तार का मुद्दा उठाया। मांग की गई कि सुंदरपुर के 60 परिवारों को अविलंब नियमित कनेक्शन दिया जाए। महाप्रबंधक अशोक कुमार सिन्हा ने क्षेत्र में निर्बाध आपूर्ति और सुंदरपुर में प्राथमिकता पर कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में अनुपमा सिंह के प्रतिनिधि सतपाल सिंह ब्रोका, अरुण कुमार रवानी, संतोष सरवानी, शिवम कुमार, राजन कुमार, शंभू प्रसाद, कमल सिंह सहित सुंदरपुर के ग्रामीण शामिल थे।
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