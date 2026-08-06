Dhanbad News: पुरानी मशीनों में आ रहीं तकनीकी खामियां, इंस्टॉलेशन में लग रहा समय
Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैथलैब और सीटी स्कैन सेवाओं की शुरूआत में देरी हो रही है। कई साल पहले मंगाई गई मशीनें तकनीकी खामियों के कारण स्थापित नहीं हो पाईं। मरीजों को जांच के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) स्थित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कैथलैब और सीटी स्कैन सेवा शुरू होने में लगातार देरी हो रही है। इसकी वजह वर्षों पहले मंगाई गई मशीनों का लंबे समय तक उपयोग में नहीं आना और अब इंस्टॉलेशन के दौरान इनमें तकनीकी खामियां सामने आना हैं। अधिकारियों के अनुसार कैथलैब और सीटी स्कैन समेत सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की अन्य मशीनें पांच से छह वर्ष पहले उपलब्ध कराई गई थीं। विभिन्न कारणों से उस समय उनका इंस्टॉलेशन नहीं हो सका। मशीनें लंबे समय तक पैक अवस्था में रखी रहीं। अब जब मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो कई तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। अधिकांश मशीनों की बैटरियां जवाब दे चुकी हैं। कई पार्ट्स-पुर्जों में भी खराबी आ गई है। ऐसे में मशीनों की मरम्मत, जरूरी पार्ट्स के रिप्लेसमेंट और दोबारा तकनीकी परीक्षण में अतिरिक्त समय लग रहा है। यही कारण है कि कैथलैब और सीटी स्कैन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं अबतक मरीजों के लिए शुरू नहीं हो सकी हैं।
सेवाओं की प्रतीक्षा
इन सेवाओं के शुरू होने का इंतजार लंबे समय से मरीजों और परिजनों को है। फिलहाल जांच और हृदय संबंधी कई जटिल प्रक्रियाओं के लिए मरीजों को निजी अस्पताल या दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ पड़ता है और उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में इन सुविधाओं के शुरू होने से धनबाद समेत आसपास के जिलों के हजारों मरीजों को राहत मिलेगी।
तकनीकी टीम की सक्रियता
कमियां दूर करने में जुटी टीम: अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि तकनीकी टीम लगातार मशीनों की कमियों को दूर करने में जुटी है। आवश्यक पार्ट्स मंगाने, बैटरियां बदलने और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। सुपर स्पेशियलिटी के नोडल पदाधिकारी डॉ रवि भूषण खुद निगरानी कर रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
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