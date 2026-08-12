Dhanbad News: स्कूल में चबूतरा नहीं बना, घाट पर गड्ढा खोदकर छोड़ा
Dhanbad News: तोपचांची प्रखंड में दो महत्वपूर्ण योजनाएं महीनों से लंबित हैं। दुमदुमी पंचायत के पीएमश्री विद्यालय में चबूतरे पर और मदयडीह पंचायत के श्मशान घाट पर शेड निर्माण की प्रक्रिया धीमी है। कुल लागत 9 लाख 4 हजार 800 रुपये है, और स्थानीय लोग इन योजनाओं के जल्दी पूरा होने की मांग कर रहे हैं।
Dhanbad News: धनबाद/तोपचांची, हिन्दुस्तान टीम। तोपचांची प्रखंड में सार्वजनिक उपयोग से जुड़ी दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रक्रिया और निर्माण की धीमी गति के कारण महीनों से लंबित हैं। दुमदुमी पंचायत के पीएमश्री उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चबूतरे पर शेड निर्माण की अनुशंसा के बाद भी अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। वहीं मदयडीह पंचायत के साहूबहियार स्थित कतरी जोरिया श्मशान घाट पर शेड निर्माण के लिए गड्ढा खोदे जाने के बाद काम आगे नहीं बढ़ा है। दोनों योजनाओं की कुल लागत 9 लाख 4 हजार 800 रुपये है। दुमदुमी स्थित विद्यालय में शेड निर्माण का उद्देश्य बच्चों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका उमा देवी ने बताया कि चबूतरे पर शेड निर्माण के लिए अनुशंसा की गई है। प्रस्तावित स्ट्रक्चर के अनुरूप चबूतरे को विद्यालय की आवश्यकतासार तैयार किया जाना है। इसी प्रक्रिया के कारण फिलहाल निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। शेड बनने के बाद विद्यार्थियों को धूप और बारिश से राहत मिलने के साथ विद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए भी अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होगा。
साहूबहियार में श्मशान घाट की स्थिति
दूसरी ओर साहूबहियार के श्मशान घाट में शेड निर्माण के लिए शुरुआती स्तर पर गड्ढा खोदा गया, लेकिन इसके बाद काम बंद हो गया। इससे ग्रामीणों को योजना के पूरा होने का इंतजार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक उपयोग की इन योजनाओं का काम जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि स्वीकृत राशि का लाभ वास्तविक रूप से लोगों तक पहुंच सके।
ग्रामीणों की राय
क्या कहते हैं ग्रामीण
विद्यालय के चबूतरे पर शेड बन जाने से बच्चों को काफी सुविधा मिलेगी। धूप और बारिश के समय बच्चों को परेशानी नहीं होगी। योजना जल्द पूरी होनी चाहिए।
-राजू प्रमाणिक, ग्रामीण
श्मशान घाट पर शेड नहीं रहने से अंतिम संस्कार में आनेवाले लोगों को बारिश और गर्मी में परेशानी होती है। शेड बन जाने से ग्रामीणों और चरवाहों को भी काफी लाभ मिलेगा।
- महेश दुबे, ग्रामीण
दोनों योजनाओं की अनुशंसा मेरे स्तर से की गई है। इसके बावजूद विभागीय उदासीनता के कारण योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। जनहित की योजनाओं को जल्द पूरा कराया जाना चाहिए।
- विकास महतो, सदस्य, जिला परिषद
सामान्य प्रश्न
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