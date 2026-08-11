Dhanbad News: एफसीआई गोदाम में राशन लोडिंग में देरी पर डीलरों का विरोध
Dhanbad News: धनबाद के बरमसिया स्थित एफसीआई गोदाम में पीडीएस डीलरों ने राशन उठाव में हो रही देरी के खिलाफ विरोध किया। डीलरों का आरोप है कि गोदाम में सामान लोड करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डोर-स्टेप डिलीवरी बंद होने के बाद लागत बढ़ गई है और वे समय पर राशन नहीं प्राप्त कर पा रहे।
Dhanbad News: धनबाद, संवाददाता। बरमसिया स्थित एफसीआई गोदाम में सोमवार को राशन उठाव में हो रही देरी को लेकर पीडीएस डीलरों ने विरोध जताया। डीलरों का आरोप है कि गोदाम में माल लोड करने में अनावश्यक देरी की जा रही है। सुबह करीब 10 बजे राशन उठाव के लिए पहुंचे कई वाहन रात तक लोडिंग का इंतजार करते रहे। इससे डीलरों और वाहन चालकों को पूरे दिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। डीलरों ने बताया कि डोर-स्टेप डिलीवरी बंद होने से अब उन्हें खुद वाहन की व्यवस्था कर गोदाम पहुंचना पड़ रहा है। इसके बावजूद समय पर राशन नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है।
उनका आरोप है कि गोदाम में राशन तौलने वाले कांटे पर भी कई बार कर्मी मौजूद नहीं रहते हैं। इससे तौल और लोडिंग की प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है।डीलरों के अनुसार वाहन वाहन चालक भी मनमाना किराया ले रहे हैं। इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। डीलरों ने कहा कि डोर-स्टेप डिलीवरी बंद होने के बाद पहले से ही खर्च बढ़ गया है। डीलरों के अनुसार विभाग की ओर से राशन उठाव के लिए प्रति क्विंटल 70 रुपये देने का आश्वासन दिया गया है। डीलरों की मांग है कि भुगतान के साथ गोदाम में समय पर तौल और माल लोडिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए ताकि राशन उठाव में अनावश्यक देरी न हो।
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