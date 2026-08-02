Dhanbad News: झरिया पुनर्वास की योजनाओं में देरी पर अधिकारियों और एजेंसियों की तय होगी जिम्मेदारी
Dhanbad News: झरिया पुनर्वास योजनाओं में हुई देरी के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। डीसी आदित्य रंजन ने समीक्षा बैठक में कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। जल संरक्षण के लिए बेलगड़िया में नए तालाब के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया गया।
Dhanbad News: झरिया पुनर्वास से संबंधित योजनाओं में देरी पर संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होगी। शनिवार को झरिया पुनर्वास की समीक्षा बैठक में यह बात डीसी आदित्य रंजन ने कही। चालू एवं प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। गुणवत्ता के साथ किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा। संबंधित पदाधिकारी स्थल निरीक्षण और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।
झरिया मास्टर प्लान की प्रगति
झरिया मास्टर प्लान के तहत बेलगड़िया में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी डीसी ने ली। मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण, स्किल सेंटर के ट्रेनी के लिए 9 ब्लॉक में बन रहे होस्टल, 90 दुकानों का निर्माण, सुरक्षा, फेज 1 में सड़क व पेवर ब्लॉक, फेज 1, 2 एवं 3 का सुदृढ़ीकरण, दो सामुदायिक भवन का निर्माण सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की गई।
जल संरक्षण के प्रस्ताव
जल संरक्षण एवं भूजल स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेलगड़िया टाउनशिप में नए तालाब के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई करने का डीसी ने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में ऐसे स्थायी उपाय भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण होंगे।
आधारभूत संरचना की प्रगति
बेलगड़िया टाउनशिप में आवास, सड़क, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, पशु शेड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बाउंड्री वॉल, पेयजल, विद्युत एवं अन्य आधारभूत संरचना से संबंधित निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
सामान्य प्रश्न
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