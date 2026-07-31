Dhanbad News: सिंदरी में टोटो पलटने से बाल-बाल बची वृद्धा
Dhanbad News: सिंदरी टाउनशिप की मुख्य सड़कों पर बने गड्ढे जानलेवा हो गए हैं। गोशाला अटल चौक से कुंवर सिंह चौक तक भीषण गड्ढों के कारण बाइक और तीन पहिया वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक टोटो गड्ढे में पलट गया, जिससे एक वृद्ध महिला बाल-बाल बच गई।
Dhanbad News: सिंदरी टाउनशिप की मुख्य सड़कों पर बने गड्ढे जानलेवा बन गए है। गोशाला अटल चौक से लेकर कुंवर सिंह चौक तक सड़क पर दर्जनों गढ्ढा बने है। गड्ढों में बारिश से जलजमाव होने से गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता है। इस कारण बाइक, स्कूटी सवार व तीन पहिया वाहनों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुरुवार अहले सुबह रोहड़ाबांध स्थित आंबेडकर चौक पर सड़क पर बने गड्ढे में टोटो अनियंत्रित होकर पलट गया। टोटो में सवार वृद्ध महिला बाल बाल बची। आस पास के लोगों ने पलटे टोटो को खड़ा किया। ऐसी घटनाएं प्रत्येक दिन शहर के विभिन्न मुख्य सड़क पर बने गड्ढों में किसी न किसी बाइक सवार या तीन पहिया वाहन अनियंत्रित होकर दुघर्टना का शिकार होते हैं।
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