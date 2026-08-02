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Dhanbad News: डीएवी कोयला नगर के छह खिलाड़ियों ने स्वर्ण और चार ने रजत जीता

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: डीएवी कोयलानगर में आयोजित डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स झारखंड क्लस्टर-10 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में 250 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। डीएवी कोयलानगर के छह विद्यार्थियों ने स्वर्ण और चार ने रजत पदक जीते। विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने की शुभकामनाएँ दी गईं।

Dhanbad News: डीएवी कोयला नगर के छह खिलाड़ियों ने स्वर्ण और चार ने रजत जीता

Dhanbad News: डीएवी कोयलानगर की मेजबानी में आयोजित डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स झारखंड क्लस्टर-10 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में क्लस्टर-10 के 10 डीएवी विद्यालयों के 250 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में डीएवी कोयला नगर के छह विद्यार्थियों ने स्वर्ण और चार ने रजत पदक जीता है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि एवं एलएमसी चेयरमैन पंकज कुमार सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की शुभकामनाएं दीं। बीसीसीएल की एचओडी (वेलफेयर) किरण रानी नायक ने कहा कि खेल सम्मान, कॅरियर और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन चुके हैं तथा युवाओं के लिए इसमें असीम संभावनाएं हैं。

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प्रतियोगिता का उद्देश्य

क्लस्टर-10 की हेड एवं डीएवी कोयलानगर की प्राचार्य डोलन चम्पा बनर्जी ने कहा कि डीएवी के कई खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि खेल का उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना भी है।

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इन्होंने जीता स्वर्ण और रजत पदक

प्रतियोगिता में डीएवी कोयलानगर के आदित्य कुमार सिंह, खुशी कुमारी, तन्वी किरण, श्रीलेखा डाव, दिव्या कुमारी और श्रेयांशु झा ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं मानवी किरण, अमायरा झा, तन्वी किरण और अनुज कुमार तिवारी ने रजत पदक हासिल किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स झारखंड क्लस्टर-10 एथलेटिक्स प्रतियोगिता कब आयोजित हुई?
डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स झारखंड क्लस्टर-10 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन शनिवार को हुआ।
Amit Ranjan

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Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


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अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


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