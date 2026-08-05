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Dhanbad News: क्रिकेट में डिगवाडीह और बनियाहीर की टीम विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: डीएवी मॉडल स्कूल, डिगवाडीह में सोमवार को डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंडर-14 और 19 वर्ग में डिगवाडीह प्रथम तथा कुसुंडा उपविजेता रही। अंडर-17 में बनियाहीर ने पहला और जामाडोबा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

Dhanbad News: क्रिकेट में डिगवाडीह और बनियाहीर की टीम विजेता

Dhanbad News: डीएवी मॉडल स्कूल, डिगवाडीह में सोमवार को डीएवी स्पोर्ट्स क्लस्टर (झारखंड जोन-बी) क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। क्लस्टर प्रमुख सह प्राचार्या महुआ सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस खेल में विभिन्न आयु वर्गों (अंडर-14, 17 और 19) के खिलाड़ियों ने भाग लिया। मौके पर डीएवी कुसुंडा के प्राचार्य एके दुबे भी उपस्थित रहे। अंडर-14 और अंडर-19 बालक वर्ग में डीएवी मॉडल स्कूल डिगवाडीह विजेता तथा डीएवी कुसुंडा उपविजेता रही। वहीं, अंडर-17 बालक वर्ग में डीएवी बनियाहीर ने प्रथम और टाटा डीएवी जामाडोबा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि डीएवी डिगवाडीह तीसरे स्थान पर रही। मैच के दौरान डीएवी सीएफआरआई के अंडर-14 खिलाड़ी अनमोल ने 5 विकेट लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

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समापन पर अतिथियों ने विजेताओं को पदक देकर सम्मानित किया। प्राचार्या महुआ सिंह ने कहा कि खेल अनुशासन और टीम भावना का पाठ सिखाते हैं। सफल संचालन में खेल प्रशिक्षक संतोष सिंह, कुमकुम चक्रवर्ती, सोनू ठाकुर और संदीप की मुख्य भूमिका रही।

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