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Dhanbad News: डीएवी कोयलानगर ने जीता टी-10 क्रिकेट का खिताब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में डीएवी कोयला नगर ने क्रेडो वर्ल्ड स्कूल में आयोजित इंटर स्कूल टी-10 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने एजी चर्च स्कूल को 7 विकेट से हराया। एजी चर्च ने 128 रन बनाए, जबकि डीएवी ने 129 रन बना कर जीत हासिल की। वरुण पासवान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए।

Dhanbad News: डीएवी कोयलानगर ने जीता टी-10 क्रिकेट का खिताब

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। डीएवी कोयला नगर ने क्रेडो वर्ल्ड स्कूल में आयोजित इंटर स्कूल टी-10 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। मंगलवार को फाइनल में डीएवी कोयला नगर में एजी चर्च स्कूल सोदपुर को 7 विकेट से हराया। इस मैच में पहले खेलते हुए एजी चर्च स्कूल ने 128 रन बनाए। वरुण पासवान ने 48, अंश श्रीवास्तव 24 व उमर अली ने 19 रन बनाए। डीएवी कोयला नगर की ओर से अमृतांशु ने पांच एवं सनी कुमार ने दो विकेट लिए। जवाब में डीएवी कोयला नगर ने 8.5 ओवर में तीन विकेट पर 129 रन बनाकर मैच जीत लिया। शुभ पांडे ने 53, अंश राज 41 तथा सनी ने नाबाद 16 रन बनाए।

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एजी चर्च स्कूल के वरुण पासवान को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। डीएवी कोयला नगर के सागर सेन को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज एवं वरुण पासवान को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया गया। समापन समारोह में क्रेडो वर्ल्ड स्कूल की प्राचार्य शर्मिला सिन्हा ने विजेता एवं उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साक्षी हेरिटवाल ने सभी अंपायर, मैच रेफरी व सभी टीमों के कोच को मोमेंटो प्रदान किया। समारोह का संचालन सुप्रिया सलोनी ने किया। परवेज खान ने मैच का आंखों देखा हाल सुनाया। इस मौके पर राहुल विश्वकर्मा, मिथिलेश सिंह, गौरव बनर्जी आदि मौजूद थे।

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