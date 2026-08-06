Dhanbad News: दैनिक वेतन कर्मियों ने लगाई वेतन की गुहार
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। सभी प्रखंडों के दैनिक वेतन कर्मियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर 18 से 24 माह के बकाया मानदेय का भुगतान करने की मांग की।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। सभी प्रखंडों के दैनिक वेतन कर्मियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर 18 से 24 माह के बकाया मानदेय का भुगतान करने की मांग की। बुधवार को समाहरणालय पहुंचे कर्मियों ने बताया कि वे बीते कई वर्षों से प्रखंड कार्यालयों में मंईयां सम्मान योजना, पीएम आवास योजना, अबुआ आवास योजना, जनगणना, निर्वाचन समेत अन्य कार्यों को पूरा करने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कंप्यूटर सहायक और ऑपरेटर को पूर्व में 10,500 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 14,800 रुपए किया गया। वहीं चालक और एमटीएस को 9105 रुपए मानदेय मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी राइडर सिक्यूरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक कर्मचारी से सर्विस प्रोवाइडर सर्विस चार्ज के रूप में 300 रुपए और 18 प्रतिशत जीएसटी कटौती कर रहा है।
इस वजह से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पांच-छह माह के मानदेय भुगतान में विलंब होता है। बकाया मानदेय के कारण कर्मियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है।
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