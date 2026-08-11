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Dhanbad News: बैंक अधिकारी बन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

By Ravikant Jha
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: चिरकुंडा में साइबर ठगी करने वाले नए गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह भेजा है। आरोपियों ने यूको बैंक के ग्राहकों से ठगी की थी, जिसमें उन्होंने फर्जी सिम कार्डों का उपयोग किया।

Dhanbad News: बैंक अधिकारी बन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

Dhanbad News: बलियापुर की एक दुकान से जारी सिम का इस्तेमाल कर करोड़ों की ठगी करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि चिरकुंडा में ठीक उसी प्रकार साइबर ठगी करनेवाले नए गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यूको बैंक के ग्राहकों को ठगने वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने चार बालिग को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह में शामिल एक नाबालिग को भी पुलिस ने बाल संप्रेषण गृह भेजा है। मामले में नौ अन्य की तलाश हो रही है। निरसा एसडीपीओ लिलेश्वर महतो की अगुवाई में हुई छापेमारी में निरसा तिलतोरिया निवासी प्रेम रविदास, बिनोद रविदास, गोविंदपुर खड़काबाद निवासी गुलाब रविदास और चिरकुंडा लायकडीह निवासी आयुष सिंह शामिल हैं। पकड़ा गया एक किशोर कुमारधुबी गाड़ीखाना का रहने वाला है। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने सोमवार को पुलिस ऑफिस में पत्रकारों को बताया कि बिहार के दूरसंचार विभाग से सूचना मिली थी कि चिरकुंडा के मुकेश स्टोर पीओएस दुकान से एक जनवरी से 29 मई के बीच कुल 64 फर्जी सिम कार्ड जारी किए गए थे। इनमें से 27 सिम कार्डों के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ठगी की शिकायतें दर्ज थीं। छापेमारी में निरसा एसडीपीओ के अलावा चिरकुंडा थाना प्रभारी आशुतोष कुमार, कुमारधुबी ओपी प्रभारी मैथ्यू एक्का, एमपीएल ओपी प्रभारी सुमन कुमारी, पंचेत ओपी प्रभारी सुजीत कुमार सिंह, एसआई सुमन कुमार कंठ, रोबिंस मुंडरी, पवन कुमार राणा आदि शामिल थे。

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लायकडीह का आयुष सिंह अपने आईडी से लेता था सिम

जांच में पता चला है कि जेल गया लायकडीह निवासी आयुष सिंह चिरकुंडा आईसीआईसीआई बैंक के पास स्थित मुकेश स्टोर से अपने आईडी से सिम खरीदता था और उन्हें ऊंचे दाम पर साइबर ठगों को बेच देता था। पुलिस मुकेश स्टोर के संचालक को खोज रही है। आयुष से पूछताछ के बाद पुलिस ने निरसा के मुगमा इलाके में दबिश देकर गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ा।

खातों से डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करा लेते थे रकम

पकड़े गए आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अपने मोबाइल में यूको एम पासबुक एप और यूको सिक्योर एप का इस्तेमाल करते थे। वे लोग यूको बैंक के ग्राहकों को कॉल करके केवाईसी अपडेट करने या खाता बंद होने का डर दिखाते थे। इसके बाद ग्राहकों के मोबाइल पर आनेवाला ओटीपी पूछकर उनके खातों से पैसे डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर आपस में बांट लेते थे। आरोपियों के पास से पांच स्मार्टफोन, कई सिम कार्ड के साथ यूको बैंक के ग्राहकों के कई मोबाइल नंबर और खाता नंबर वाली एक गूगल शीट जब्त की गई। पुलिस जब्त मोबाइल और गूगलशीट में मिले सबूत के आधार पर ठगी के अन्य आरोपी और संबंधित बैंक खातों तक पहुंचने के प्रयास में है।

सामान्य प्रश्न

इस साइबर ठगी गिरोह के द्वारा किन बैंकों के ग्राहकों को ठगा गया?
साइबर ठगी गिरोह ने यूको बैंक के ग्राहकों को ठगा था।
Ravikant Jha

लेखक के बारे में

Ravikant Jha

शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।


परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।


करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।


विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन

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