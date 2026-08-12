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Dhanbad News: शादी का निमंत्रण भेज मुखिया से 1.85 लाख की साइबर ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: जमुआटांड़ पंचायत के मुखिया निरंजन गोप को एक शादी के निमंत्रण पत्र के जरिए साइबर अपराधियों ने ठगा। निमंत्रण में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही उनके बैंक खाते से 1,84,995 रुपये की चोरी कर ली गई। उन्होंने घटना की शिकायत धनबाद साइबर थाना में दर्ज कराई है।

Dhanbad News: शादी का निमंत्रण भेज मुखिया से 1.85 लाख की साइबर ठगी

Dhanbad News: कतरास, प्रतिनिधि। शादी का निमंत्रण भेजकर साइबर अपराधियों ने मंगलवार को जमुआटांड़ पंचायत के मुखिया निरंजन गोप के बैंक खाते से 1,84,995 रुपये उड़ा लिए। घटना के बाद उन्होंने धनबाद साइबर थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। निरंजन गोप के व्हाट्सऐप नंबर पर सोमवार को मुखिया के नाम से शादी का निमंत्रण पत्र भेजा गया। निमंत्रण के साथ एक लिंक भी था, जिसे क्लिक करने का आग्रह किया गया था। लिंक पर क्लिक करते ही उनके मोबाइल पर खाते से राशि निकासी के लगातार मैसेज आने लगे। कुछ ही देर में आठ बार में कुल 1,84,995 रुपये की निकासी कर ली गयी।

पहली बार 26,995 रुपये, इसके बाद चार बार 25-25 हजार रुपये, फिर 15 हजार, पांच हजार और अंत में 32 हजार रुपये की निकासी हुई। लगातार निकासी के मैसेज आने पर उन्हें साइबर ठगी का पता चला। मुखिया निरंजन गोप ने बताया कि उन्होंने मामले की लिखित शिकायत धनबाद साइबर थाना में देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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