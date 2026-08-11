Dhanbad News: जिलेभर में 17 से चलेगा साइबर जागरुकता अभियान : एसएसपी
Dhanbad News: जिले में 17 अगस्त से साइबर जागरूकता अभियान शुरू होगा। इस अभियान के दौरान साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाएगी। जानकारी में ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक एवं बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव के उपाय शामिल होंगे। एसएसपी प्रभात कुमार ने बैठक में अपराध के आंकड़ों की समीक्षा की और लंबित मामलों को कम करने का लक्ष्य बताया।
Dhanbad News: जिले में 17 अगस्त से विशेष साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान साइबर सुरक्षा संबंधी संदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही साइबर जागरूकता पुस्तिका का विमोचन, जागरूकता मार्च और विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम चौपाल लगायी जाएगी। यह जानकारी एसएसपी प्रभात कुमार ने सोमवार को पुलिस ऑफिस में हुई अपराध समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने बताया कि लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी एवं बैंकिंग धोखाधड़ी सहित अन्य साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी। बैठक में जुलाई माह के अपराध, अनुसंधान, वारंट निष्पादन तथा कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जुलाई में जिले में कुल 445 नए कांड दर्ज हुए, जबकि 501 मामलों का सफल निष्पादन किया गया।
जून के मुकाबले लंबित कांडों की संख्या 1796 से घटकर जुलाई के बाद सिर्फ 1740 रह गई है। एसएसपी ने बताया कि अगले दो माह में लंबित मामलों की संख्या 16 सौ से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया। बैठक में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब, सभी डीएसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी एवं ओपी प्रभारी उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन
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