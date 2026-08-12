Dhanbad News: स्वतंत्रता दिवस पर 14 स्कूल सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे प्रस्तुत
Dhanbad News: धनबाद में स्वतंत्रता दिवस के लिए न्यू टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम की फाइनल स्क्रीनिंग हुई। 25 स्कूलों के छात्रों ने 54 प्रस्तुतियाँ दीं। निर्णायकों ने 14 कार्यक्रमों का चयन किया, जिनमें 11 नृत्य और गायन शामिल हैं। यह आयोजन विभिन्न स्कूलों और शिक्षकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होनेवाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए न्यू टाउन हॉल में फाइनल स्क्रीनिंग की गई। 25 स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने 54 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। निर्णायकों ने 14 कार्यक्रम का चयन किया है। इनमें 11 नृत्य व गायन में तीन कार्यक्रम शामिल हैं। स्वागत गान में सरस्वती शिशु मंदिर, श्यामडीह, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पाथुरिया, गोविन्दपुर, नृत्य में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय पूर्वी टुंडी, लक्ष्मी देवी शिशु विद्या मंदिर, झरिया, यशोमती श्री विद्या निकेतन झरिया, प्लस टू उत्क्रमित उच्च विद्यालय कोलाकुसमा, पीएमश्री कस्तूरबा झरिया, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल धनबाद, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बाघमारा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर श्यामडीह, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय धनबाद, साथी फाउंडेशन धनबाद, डीवाई पाटिल धनबाद शामिल हैं।
मौके पर अपर समाहर्ता प्रदीप शुक्ला, एसडीओ लोकेश बारांगे, जिला नजारत उपसमाहर्ता दीपक दूबे, डीईओ अभिषेक झा, एडीपीओ आशीष कुमार, मीतू सिन्हा, संगीत शिक्षक संध्या कुमारी, रुदेश्वर सिंह, रश्मि प्रभा, सुनीता तिग्गा, प्रदीप कर, दीपक कुमार, अग्नि वीणा, रविकांत, सुमिता दत्ता, गिरीश कुमार मौजूद थे।
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