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Dhanbad News: होटल ब्लू इन में सावन महोत्सव की धूम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में होटल ब्लू इन में सावन महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें 40 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक नृत्य, खेल और साझा हंसी-मजाक हुआ। यह आयोजन सावन की पारंपरिक खुशियों, सामंजस्य और महिला सशक्तीकरण का प्रतीक था। आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख महिलाएं शामिल थीं, जिन्होंने इसे और भी खास बना दिया।

Dhanbad News: होटल ब्लू इन में सावन महोत्सव की धूम

Dhanbad News: धनबाद। होटल ब्लू इन में बुधवार को सावन की हरियाली और पारंपरिक उल्लास के बीच सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 40 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सावन की सांस्कृतिक परंपराओं का आनंद लिया। महोत्सव में महिलाओं ने मनमोहक नृत्य पेश किए। मनोरंजक खेलों में हिस्सा लिया और एक-दूसरे के साथ हंसी-खुशी के पल साझा किए। पूरे आयोजन में सावन की उमंग, पारंपरिक सौहार्द और महिला सशक्तीकरण की सुंदर झलक देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल को सावन की थीम के अनुरूप आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिससे वातावरण और मनोहारी बन गया। मौके पर पूनम सिंह चंदेल, चीकू चटर्जी, पूनम सिंह, सुनीता झा, रजनी झा, नीतू सिंह समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं।

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