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Dhanbad News: सांस्कृतिक भवन को खुलवाने में अधिकारियों को दिलचस्पी नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में बिरसा मुंडा पार्क के सामने नगर निगम ने ₹5 करोड़ से सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे ऑनलाइन उद्घाटन किया, लेकिन दो साल बाद भी निगम इस भवन का संचालन नहीं कर सका। अधिकारियों की उदासीनता ने धनबाद के लोगों को लाभ से वंचित किया है।

Dhanbad News: सांस्कृतिक भवन को खुलवाने में अधिकारियों को दिलचस्पी नहीं

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बिरसा मुंडा पार्क के सामने नगर निगम ने पांच करोड़ से सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो अक्तूबर-2024 को ऑनलाइन उद्घाटन किया था। दो साल बाद भी नगर निगम उसे शुरू नहीं कर पाया। बंद पड़े सांस्कृतिक भवन को खोलवाने में अधिकारियों को दिलचस्पी नहीं है। धनबाद में लंबे समय से सांस्कृतिक भवन के निर्माण की मांग हो रही थी। 2024 में निर्माण पूरा तो हुआ लेकिन धनबाद के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। सांस्कृतिक भवन में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे। जिला परिषद के टाउन हॉल की तर्ज पर सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया गया है। यहां एक साथ 500 लोगों के ही बैठने का इंतजाम है।

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गलत डीपीआर से नहीं हो रहा उपयोगी

नगर निगम के इंजीनियरों की टीम ने सांस्कृतिक भवन की डीपीआर बनाई थी। डीपीआर ऐसा कि यह भवन काम का नहीं रहा है। यहां न एसी है और न ही जेनरेटर की सुविधा है। यहां 12 कमरे हैं और 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बिना एसी और जेनरेटर के भवन की बुकिंग नहीं हो पाएगी।

25 डिसमिल रैयत जमीन खरीदने की योजना अधर में

एक साल पहले नगर निगम ने सांस्कृतिक भवन के सामने 25 डिसमिल जमीन खरीदने की योजना बनाई थी। इसके लिए तत्कालीन अपर नगर आयुक्त कमलेश्वर नारायण की अध्यक्षता में टीम बनी थी, लेकिन आजतक जमीन नहीं खरीदी जा सकी। सांस्कृतिक भवन के सामने 25 डिसमिल रैयत की जमीन है, जिसपर निर्माण भी कुछ किया गया है।

FAQs

सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन कब हुआ था?
सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन किया था।
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