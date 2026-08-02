Dhanbad News: गर्म ओबी की चपेट में आने से आधा दर्जन मवेशी झुलसे
Dhanbad News: लोदना क्षेत्र के नॉर्थ तिसरा चेकपोस्ट पर जर्जर मार्ग की मरम्मत के दौरान गर्म ओबी गिरने से 18 गायों में से 3 गायों की चमड़ी झुलस गई। स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा किया और बीसीसीएल के दो कर्मियों को बंधक बना लिया। मवेशी मालिक 15 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं।
Dhanbad News: लोदना क्षेत्र के नॉर्थ तिसरा चेकपोस्ट से जयरामपुर मोड़ तक जर्जर मार्ग की मरम्मत एनटी एसटी कुजामा प्रबंधन द्वारा कराई जा रही थी। इस दौरान सड़क निर्माण के लिए गर्म ओबी गिराया जा रहा था।
घटना का विवरण
सड़क किनारे ही पीड़ित सुनील कुमार यादव का घर और खटाल है। गर्म ओबी गिरते ही उसका गर्म धुआं का गुब्बार खटाल की तरफ फैल गया, जिससे वहां बंधी 18 गायों में से तीन गायों की चमड़ी झुलस गई और आधा दर्जन से अधिक मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए और जमकर हंगामा किया। हॉलपेक चालक तो भाग निकला, लेकिन लोगों ने बीसीसीएल के दो कर्मियों को बंधक बना लिया।
सड़क ठप
सड़क जाम होने से नॉर्थ तिसरा विभागीय परियोजना से दहीबाड़ी और एमपीएल जाने वाली रोजाना 1000 टन कोयले की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप हो गई। मवेशी मालिक सुनील कुमार यादव, मुखलाल यादव और नागेन्द्र यादव क्षतिपूर्ति के रूप में 15 लाख रुपए की मांग पर अड़े हैं। घटना पर एनटी एसटी कुजामा के पीओ केके. दत्ता ने कहा कि लापरवाही की जांच कर कार्रवाई होगी।
वार्ता में शामिल लोग
वार्ता में प्रबंधन की तरफ से एजीएम परवेज आलम, पीओ के.के. दत्ता, प्रबंधक अजय विश्वकर्मा और नेताओं में कामता पासवान, सपन पासवान, संजीत सिंह, अनिल सिंह, रीतेश निषाद, कन्हैयालाल सिंह, शैलेन्द्र सिंह, सुजीत मंडल, उज्जवल कुमार दे, बंटी सिंह, कनिक लाल राम, संतोष मोदक, रामबाबू सिंह व धर्मेन्द्र राय शामिल थे।
सामान्य प्रश्न
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