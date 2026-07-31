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Dhanbad News: क्रेडो जॉय के बटरफ्लाई कार्निवल में बच्चों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में क्रेडो वर्ल्ड स्कूल के प्री-स्कूल इकाई क्रेडो जॉय में बटरफ्लाई कार्निवल का आयोजन किया गया। विधायक रागिनी सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बच्चों ने नाटिका प्रस्तुत की, जो उनके सीखने की प्रक्रिया को दर्शाती है। यह आयोजन रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।

Dhanbad News: क्रेडो जॉय के बटरफ्लाई कार्निवल में बच्चों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। क्रेडो वर्ल्ड स्कूल की प्री-स्कूल इकाई क्रेडो जॉय में गुरुवार को बटरफ्लाई कार्निवल का आयोजन उत्साह और रंगारंग माहौल में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झरिया विधायक रागिनी सिंह थीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद बच्चों ने आकर्षक नाटिका प्रस्तुत कर क्रेडो जॉय की दैनिक गतिविधियों और सीखने की रोचक प्रक्रिया को मंच पर जीवंत किया। प्रस्तुति के माध्यम से विद्यालय ने माता-पिता और शिक्षकों की साझी भागीदारी से बच्चों की मजबूत नींव तैयार करने के अपने उद्देश्य को भी रेखांकित किया।रंग-बिरंगी सजावट, संगीत और बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों से पूरा परिसर उत्सवमय हो गया।

अभिभावकों ने भी कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अतिथियों ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हैं। मौके पर क्रेडो ग्रुप के उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल, निदेशक हर्षित अग्रवाल, विजेता अग्रवाल, श्रेया अग्रवाल, विद्यालय की प्रधानाचार्य शर्मिला सिन्हा तथा क्रेडो जॉय की मेंटर सिम्मी टंडन सहित कई लोग मौजूद थे।

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