Dhanbad News: अगस्त क्रांति दिवस पर माले ने की विचार गोष्ठी
Dhanbad News: धनबाद में भाकपा माले ने अगस्त क्रांति दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिंदा पासवान ने की। गोष्ठी में अगस्त क्रांति के महत्व पर चर्चा की गई और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया गया। संगठन ने नई जनक्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। भाकपा माले धनबाद जिला कमेटी की ओर से रविवार को पुराना बाजार टेंपल रोड स्थित पार्टी कार्यालय में अगस्त क्रांति दिवस की स्मृति में विचार गोष्ठी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता माले के जिला सचिव बिंदा पासवान ने की। पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो भी मौजूद थे। अगस्त क्रांति विषय पर संक्षिप्त मसौदा सुवास प्रसाद सिंह ने प्रस्तुत किया और इससे जुड़े तथ्यों की जानकारी दी। हलधर महतो ने अगस्त क्रांति के ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विश्व की वर्तमान परिस्थितियों के साथ भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया।
केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कॉरपोरेट गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। इससे मुक्ति का एकमात्र रास्ता नई जनक्रांति है। मौके पर सुभाष चटर्जी, विजय कुमार पासवान, विश्वजीत राय, गुड्डू रजक, बुटन सिंह, भीखू पासवान, रामलाल दा, राजकुमार रवानी, शुभम पासवान, करण पासवान और शशि पासवान मौजूद थे।
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