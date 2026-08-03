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Dhanbad News: कोर्ट के आदेश पर खाली कराई गई दुकान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: पचगढ़ी बाजार के मेन रोड पर एक किराए की दुकान को सिविल कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की मौजूदगी में खाली कराया गया। दुकान मालिक डॉ अमिताभ त्रिगुनाइत ने बताया कि पहले दुकान उषा देवी को किराए पर दी गई थी, जिन्होंने इसे बिना अनुमति दिलीप कुमार को दे दिया था।

Dhanbad News: कोर्ट के आदेश पर खाली कराई गई दुकान

Dhanbad News: पचगढ़ी बाजार मेन रोड स्थित एक किराए की दुकान को सिविल कोर्ट के आदेश पर रविवार को प्रशासन की मौजूदगी में खाली कराया गया। कोर्ट के नाजिर अनिल कुमार व एनके मिश्रा कतरास थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया। दुकान मालिक डॉ अमिताभ त्रिगुनाइत ने बताया कि दुकान पहले उषा देवी को किराये पर दी गई थी, जिन्होंने बिना अनुमति इसे दिलीप कुमार को दे दी। इसके बाद उन्हें किराया नहीं मिल रहा था। इसी मामले में न्यायालय के आदेश के बाद दुकान खाली कराई गई।

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