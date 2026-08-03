Dhanbad News: दंपती पर हमला मामले में सात पर केस
Dhanbad News: आजाद नगर रेलवे कॉलोनी में एक दंपती पर हमला हुआ। पीड़िता अनीता देवी ने कहा कि गणेश पासवान ने परिवार को बुलाकर रॉड से हमला किया, जिससे पति मनोज का सिर फट गया और अनीता के हाथ की हड्डी टूट गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
Dhanbad News: आजाद नगर रेलवे कॉलोनी में दंपती पर जानलेवा हमला हुआ। पीड़िता अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि 25 जुलाई को गणेश पासवान ने गाली-गलौज कर परिजनों को बुलाया और रॉड से हमला कर दिया। हमले में पति मनोज का सिर फट गया और अनीता के हाथ की हड्डी टूट गई। आरोपियों ने मोबाइल भी छीन लिया। शिकायत पर गणेश पासवान, अभिषेक पासवान, राजीव पासवान, कृष्णानंद प्रसाद, सरस्वती देवी, रीता कुमारी और शकुंतला देवी पर प्राथमिकी दर्ज कर जोड़ापोखर पुलिस जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।