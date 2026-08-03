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Dhanbad News: दंपती पर हमला मामले में सात पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: आजाद नगर रेलवे कॉलोनी में एक दंपती पर हमला हुआ। पीड़िता अनीता देवी ने कहा कि गणेश पासवान ने परिवार को बुलाकर रॉड से हमला किया, जिससे पति मनोज का सिर फट गया और अनीता के हाथ की हड्डी टूट गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

Dhanbad News: दंपती पर हमला मामले में सात पर केस

Dhanbad News: आजाद नगर रेलवे कॉलोनी में दंपती पर जानलेवा हमला हुआ। पीड़िता अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि 25 जुलाई को गणेश पासवान ने गाली-गलौज कर परिजनों को बुलाया और रॉड से हमला कर दिया। हमले में पति मनोज का सिर फट गया और अनीता के हाथ की हड्डी टूट गई। आरोपियों ने मोबाइल भी छीन लिया। शिकायत पर गणेश पासवान, अभिषेक पासवान, राजीव पासवान, कृष्णानंद प्रसाद, सरस्वती देवी, रीता कुमारी और शकुंतला देवी पर प्राथमिकी दर्ज कर जोड़ापोखर पुलिस जांच कर रही है।

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