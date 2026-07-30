Dhanbad News: खदान से मोटर पंप के पार्ट्स व केबल चोरी, पिट वाटर आपूर्ति ठप

Dhanbad News: कतरास क्षेत्र के वेस्ट मोदीडीह एकीकृत केशलपुर बंद दो नंबर खदान से मंगलवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने पिट वाटर आपूर्ति के लिए लगाए गए मोटर पंप के पार्ट्स व करीब 100 फीट तांबा के केबल तार की चोरी कर ली। बुधवार को खदान के भीतर कार्य के लिए पहुंचे कर्मियों को घटना की जानकारी हुई। पंप व केबल चोरी होने से विभिन्न कॉलोनियों में अंधेरा पसर गया है और पिट वाटर (खदान का पानी) की आपूर्ति ठप हो गई है। प्रभारी पीओ आईक्यू खान ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। जांच कराई जा रही है। इधर, पार्षद सह बिजखामसं के केंद्रीय सचिव छोटू सिंह ने कहा कि वेस्ट मोदीडीह कॉलोनी में पिट वाटर ही लोगों के लिए एकमात्र व्यवस्था है।