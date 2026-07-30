Dhanbad News: खदान से मोटर पंप के पार्ट्स व केबल चोरी, पिट वाटर आपूर्ति ठप
Dhanbad News: कतरास क्षेत्र के वेस्ट मोदीडीह के एकीकृत केशलपुर बंद खदान से अज्ञात अपराधियों ने चوری की। चोरी में पिट वाटर सप्लाई के लिए लगे मोटर पंप के पार्ट्स और लगभग 100 फीट तांबे के केबल तार शामिल हैं। जिससे विभिन्न कॉलोनियों में अंधेरा और पानी की कमी हो गई है। प्रबंधन ने उचित सुरक्षा नहीं रखी।
Dhanbad News: कतरास क्षेत्र के वेस्ट मोदीडीह एकीकृत केशलपुर बंद दो नंबर खदान से मंगलवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने पिट वाटर आपूर्ति के लिए लगाए गए मोटर पंप के पार्ट्स व करीब 100 फीट तांबा के केबल तार की चोरी कर ली। बुधवार को खदान के भीतर कार्य के लिए पहुंचे कर्मियों को घटना की जानकारी हुई। पंप व केबल चोरी होने से विभिन्न कॉलोनियों में अंधेरा पसर गया है और पिट वाटर (खदान का पानी) की आपूर्ति ठप हो गई है। प्रभारी पीओ आईक्यू खान ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। जांच कराई जा रही है। इधर, पार्षद सह बिजखामसं के केंद्रीय सचिव छोटू सिंह ने कहा कि वेस्ट मोदीडीह कॉलोनी में पिट वाटर ही लोगों के लिए एकमात्र व्यवस्था है।
प्रबंधन शीघ्र समस्या का समाधान नहीं कराता है, तो ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के कारण आए दिन इस प्रकार की चोरी की घटनाएं होती रहती हैं।
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