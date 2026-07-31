Dhanbad News: हंगामे के बीच विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास
Dhanbad News: बिहारी गांव बेड़ा नियामतपुर में विधायक चंद्रदेव महतो द्वारा डीएमएफटी मद से सड़क का शिलान्यास किया गया। इस दौरान जिप सदस्य ऊषा महतो के पति आशीष महतो ने शिलापट्ट पर नाम नहीं होने पर हंगामा किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई।
Dhanbad News: बेड़ा नियामतपुर गांव में गुरुवार को हो-हंगामे के बीच विधायक चंद्रदेव महतो ने डीएमएफटी मद से बननेवाली पथ का शिलान्यास किया। वहीं मामले में संवेदक मंजूर अंसारी ने जिप सदस्य ऊषा महतो के पति आशीष महतो पर हंगामा करने और विकास कार्य में बाधा डालने की शिकायत बलियापुर थाने में की। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उपप्रमुख आशा देवी, सांसद प्रतिनिधि विजय रवानी, सकील अंसारी, शकुर खान, रफीक अंसारी, जाकिर खान, अख्तर अंसारी, नसीम खान, अब्दुल शेख आदि मौके पर थे। क्या है मामला : बताया जाता है कि बेड़ा नियामतपुर में दिन 11 बजे शिलान्यास कार्यक्रम में संवेदक व ग्रामीणों के अलावा विधायक चंद्रदेव महतो भी मौजूद थे।
इसी बीच जिप सदस्य ऊषा महतो के पति आशीष महतो पहुंचे। वहां लगे शिलापट्ट पर जिप सदस्य का नाम नहीं देख वह भड़क उठे। आरोप है कि हो-हंगामा करते हुए उन्होंने लात से शिलापट्ट पर प्रहार किया। इससे शिलापट्ट क्षतिग्रस्त हो गया। इसको लेकर ग्रामीण उग्र हो गऐ। ग्रामीणों का रुख देख आशीष वहां से चलते बने। इसी बीच जिप सदस्य उषा महतो भी वहां पहुंची। दूसरी तरफ संवेदक का कहना था कि विभाग के निर्देश के तहत शिलापट्ट में सांसद व विधायक का नाम अंकित है। शिलापट्ट में जिप सदस्य का नाम नहीं होने के संबंध में कनीय अभियंता का पक्ष जानने की कोशिश की गई, पर उनसे बात नहीं हो पाई।
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