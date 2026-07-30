Dhanbad News: दो अगस्त तक होगी बारिश, खेती-किसानी में आएगी तेजी
Dhanbad News: धनबाद में बुधवार को दिनभर बारिश होती रही, जिससे निचले इलाकों में जलजमाव हुआ। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार से पांच दिनों तक बारिश की संभावना है, जिससे किसानों को लाभ होगा।
Dhanbad News: धनबाद, संवाददाता। धनबाद में बुधवार को भी दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही। सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश का दौर चलता रहा। हालांकि कई निचले इलाकों और सड़कों पर जलजमाव होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। धनबाद का बुधवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का असर धनबाद में भी देखने को मिल रहा है। इस कारण अगले चार से पांच दिनों तक जिले में बादल छाए रहने और एक या दो दौर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। दो अगस्त तक कहीं-कहीं गरज, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिल रहा है। धान रोपनी में तेजी आने की उम्मीद है और खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 जुलाई से दो अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है。
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