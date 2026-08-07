Dhanbad News: करंट की चपेट में आया गुटखा लदा कंटेनर, दो झुलसे

Dhanbad News: धनबाद में एक गुटखा से लदे कंटेनर में आग लग गई। 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। आग लगने से लाखों रुपये का गुटखा जलकर राख हो गया, जबकि चालक और खलासी झुलस गए। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गुटका बिक्री के लिए गोदाम को सील कर दिया।

Dhanbad News: धनबाद, वरीय संवाददाता। धनबाद थाना क्षेत्र के बिशुनपुर रजवार बस्ती में गुरुवार देर रात एक गुटखा से लदे कंटेनर में 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से आग लग गई। हादसे में लाखों रुपये मूल्य का गुटखा जलकर राख हो गया, जबकि चालक और खलासी झुलस गए। दोनों का इलाज एसएनएमएमसीएच में चल रहा है। आग लगने के बाद कंटेनर से गुटखा बाहर निकालने लगे, ताकि आग से बचाया का सके। लेकिन लपटे तेज थी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई । मौके का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने गुटखे के पैकेट लूट लिए।

घटना का विवरण दरअसल गुटखा से लदा एक कंटेनर गोदाम में माल खाली करने के लिए बिशुनपुर जा रहा था। इसी दौरान रजवार बस्ती के समीप सड़क के ऊपर झूल रहे 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में कंटेनर आ गया। तार के संपर्क में आते ही केबिन में शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते कंटेनर में आग लग गई।

स्थानीय लोगों की मदद आग की लपटें उठते ही चालक और उपचालक केबिन में फंस गए। स्थानीय लोगों ने साहस का परिचय देते हुए काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच भेजा। बाद में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इधर, गुटका के अवैध बिक्री और भंडारण की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हुई। फूड सेफ्टी विभाग तत्काल बिशुनपुर रजवार बस्ती पहुंचकर गोदाम सील कर दिया।