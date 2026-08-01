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Dhanbad News: पानी संकट के खिलाफ 6 अगस्त को झरिया वाटर बोर्ड पर भूख हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: पानी बिजली उपभोक्ता मंच ने 6 अगस्त को झरिया वाटर बोर्ड कार्यालय के सामने भूख हड़ताल का निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं की मांग है कि सभी घरों को नियमित पेयजल मिले, और विफल अधिकारियों को हटाया जाए। इसके अलावा, उन्होंने पाइप चोरी मामले में जांच और संदिग्ध अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की है।

Dhanbad News: पानी संकट के खिलाफ 6 अगस्त को झरिया वाटर बोर्ड पर भूख हड़ताल

Dhanbad News: जोड़ापोखर। पानी की समस्याओं को लेकर पानी बिजली उपभोक्ता मंच छह अगस्त को झरिया वाटर बोर्ड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय भूख हड़ताल करेगा। उपभोक्ताओं की मांग है कि प्रतिदिन बिना मोटर के सभी घरों को पर्याप्त और नियमित पेयजल मिले। साथ ही जलापूर्ति में विफल अफसरों को तत्काल हटाया जाए। मंच ने जामाडोबा प्लांट से लगभग 20 लाख रुपए की पाइप चोरी मामले में संदिग्ध अधिकारियों को बर्खास्त करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

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