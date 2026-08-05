Dhanbad News: शमशेर नगर मदनी मस्जिद में तफ्सीर-ए-कुरआन
Dhanbad News: धनबाद के शमशेर नगर स्थित मदनी मस्जिद में इमाम मुफ्ती शाहकार आलम कासमी द्वारा संचालित तफ्सीर-ए-कुरआन कार्यक्रम का समापन हुआ। यह कार्यक्रम पिछले साढ़े चार साल से चल रहा था और कुरआन के सही संदेशों को समझने के लिए योग्य इस्लामी विद्वानों द्वारा किया गया। समापन में अनेक प्रमुख लोगों ने भाग लिया।
Dhanbad News: धनबाद। शमशेर नगर स्थित मदनी मस्जिद में इमाम मुफ्ती शाहकार आलम कासमी की ओर से करीब साढ़े चार साल से संचालित तफ्सीर-ए-कुरआन का मंगलवार को समापन हो गया। इस मौके पर बताया गया कि कुरआन, जिसे कलामुल्लाह भी कहा जाता है, संपूर्ण मानवता के कल्याण, मार्गदर्शन और नैतिक उत्थान का ग्रंथ है। इसमें केवल शब्दशः अनुवाद से कभी-कभी मूल भाव स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए करआन के सही संदेश को समझने के लिए योग्य एवं प्रामाणिक इस्लामी विद्वानों की ओर से की जाने वाली व्याख्या (तफ्सीर) जरूरी मानी जाती है। यूपी के सहारनपुर देवबंद से इस्लामी शिक्षा प्राप्त तथा वर्तमान में मदनी मस्जिद शमशेर नगर में लगातार तफ्सीर दे रहे थे।
समापन कार्यक्रम में विशेष रूप से समिति के अध्यक्ष सैयद मोइनुद्दीन कादरी, सचिव जनाब नजीर साहब, कोषाध्यक्ष जनाब शाहिद खान, डॉ मासूम आलम, डॉ असलम शादमानी, अनीसुर रहमान, अनवर हुसैन, डॉ फिरोज साहब, अब्दुर रशीद सहित अन्य ने सहयोग किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।