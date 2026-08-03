Dhanbad News: एना बाउरी बस्ती में समस्याओं को ले एटक की बैठक
Dhanbad News: कुसुंडा क्षेत्र की एना कोलियरी बाउरी बस्ती में ग्रामीणों ने एटक के बैनर तले समस्याओं को उठाने के लिए बैठक की। मुख्य अतिथि के रूप में छोटू राम और कौशल कुमार ने चर्चा की, जिसमें पानी, बिजली, नाली और गंदगी की समस्याएं सामने आईं। सांसद ढुलू महतो को भी इस मुद्दे से अवगत कराया जाएगा।
Dhanbad News: कुसुंडा क्षेत्र की एना कोलियरी बाउरी बस्ती में व्याप्त समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने रविवार को एटक के बैनर तले बस्ती का भ्रमण किया गया। इसके बाद हरि बोल मंदिर में खगेस राज शर्मा की अध्यक्षता में ग्रामीणों संग बैठक हुई। मुख्य अतिथि के रूप में कुसुंडा क्षेत्रीय अध्यक्ष छोटू राम और कौशल कुमार उपस्थित थे। बैठक में ग्रामीणों ने बस्ती में पानी, बिजली, नाली और गंदगी की घोर समस्या उठाई। छोटू राम ने कहा कि बीसीसीएल क्षेत्र होने के बावजूद प्रबंधन की लापरवाही से लोग त्रस्त हैं। इस मामले से सांसद ढुलू महतो को अवगत कराया जाएगा। समस्या समाधान के लिए एटक चुप नहीं बैठेगा।
मौके पर राम नारायण प्रसाद, कौशल कुमार, परमा बाउरी, भोला बाउरी, सुब्रत बाउरी, सचिन कुमार, मालती देवी, मिक्की देवी और गीता देवी आदि उपस्थित थे।
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