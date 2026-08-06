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Dhanbad News: उत्कृष्ट विद्यालयों की मॉनिटरिंग करेगी जिलास्तरीय कमेटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद जिले के तीन मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी अगस्त में विद्यालय का भ्रमण करेगी और रिपोर्ट प्रदान करेगी। डीईओ ने विद्यालयों में खाली सीटों के लिए नामांकन बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।

Dhanbad News: उत्कृष्ट विद्यालयों की मॉनिटरिंग करेगी जिलास्तरीय कमेटी

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। जिले के तीन मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों (एसएमओई) में संचालित शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग (अनुश्रवण) के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है। अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी स्वाति कुमारी की अध्यक्षता में गठित समिति अगस्त में विद्यालय का भ्रमण करेगी।

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कमेटी की कार्यप्रणाली

कमेटी शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों का अनुश्रवण कर रिपोर्ट देगी। छात्रहित में किसी भी स्तर पर लापरवाही व शिथिलता बरते जाने की स्थिति में कार्यालय को स्पष्ट प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह निर्णय डीईओ अभिषेक झा की बुधवार को समीक्षा बैठक में लिया गया।

शिक्षा गुणवत्ता पर ध्यान

डीईओ ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप पठन-पाठन, गुणवत्ता शिक्षा, आधारभूत संरचना की तैयारी, सामुदायिक सहभागिता के निर्धारित मानकों का अनुपालन तथा समग्र छात्र विकास समेत अन्य पहलुओं पर निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में खाली सीटों के लिए विभागीय नियम के आलोक में 14 अगस्त तक व्यापक प्रचार कर नामांकन पूर्ण किया जाए। प्रतिदिन शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति की प्रविष्टि विद्या वाहिनी पर दर्ज किए जाएं। प्रत्येक माह आयोजित रेल टेस्ट की भी इंट्री की जाए। शिक्षकों से आवश्यक रूप से पाठ योजना पूर्ण करायी जाए।

सतत मूल्यांकन की आवश्यकता

उत्कृष्ट विद्यालयों की सतत शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील रखना माहवार कक्षा वार निर्धारित विच्छेद पाठ्यक्रम के अनुरूप पठित पाठों के सतत मूल्यांकन की जरूरत है। मौके पर डीएसई शालिनी डुंगडुंग समेत अन्य अधिकारियों के साथ प्राचार्य व प्रबंधक मौजूद थे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिले के कौन से विद्यालयों में कमेटी गठित की गई है?
जिले के तीन मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में कमेटी गठित की गई है।
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