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Dhanbad News: हाइवा के धक्के से दो कार क्षतिग्रस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेडीह स्थित मनसा माता मंदिर के पास एक हाइवा द्वारा दुर्घटना में दो लग्जरी कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हालाँकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने मामले की सूचना पाकर सभी वाहनों को जब्त कर लिया और चालक फरार हो गया।

Dhanbad News: हाइवा के धक्के से दो कार क्षतिग्रस्त

Dhanbad News: तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेडीह स्थित मनसा माता मंदिर के समीप सिजुआ /राजगंज मुख्य मार्ग में बुधवार की दोपहर हाइवा के धक्के से दो लग्जरी कार क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी तरह की हताहत की सूचना नहीं है। सूचना पाकर तेतुलमारी थाना की पुलिस पहुंचकर तीनों वाहनों को जब्त किया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों कार पांडेडीह बाजार से नया मोड़ की ओर जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से एमपीएल के लिए कोयला लेकर आ रही हाइवा डंफर का संतुलन अचानक बिगड़ गया। जिसके कारण दोनों कार को धक्का मार दिया। जिससे दोनों कार का गेट व अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया।

घटना के बाद हाइवा के चालक मौके से फरार हो गया। चित्र

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