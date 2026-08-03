Dhanbad News: जमसं बच्चा गुट ने सुदामडीह व भौंरा कांटा घर कराया बंद
Dhanbad News: जनता मजदूर संघ (असंगठित) ने 16 नंबर कांटा घर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया, जिससे कोल ट्रांसपोर्टिंग में ठहराव आ गया। संघ ने प्रदूषण, मुआवजा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया है। वे अपने छह सूत्री मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं और कहा है कि तब तक बंदी जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं।
Dhanbad News: छह सूत्री मांगों को लेकर जनता मजदूर संघ (असंगठित) बच्चा गुट ने रविवार को भौंरा 16 नंबर कांटा घर, कोल ट्रांसपोर्टिंग मार्ग और सुदामडीह कोलियरी का कांटा घर अनिश्चितकाल के लिए बंद करा दिया। इससे टाटा, सेल और रेल के माध्यम से होने वाली कोल ट्रांसपोर्टिंग ठप हो गई है। कार्यकर्ता कांटा घर के पास धरने पर बैठ गए और प्रबंधन विरोधी नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि पूर्वी झरिया महाप्रबंधक की ढुलमुल नीति के कारण यह कदम उठाना पड़ा। रैयत उमेश महतो को आवास आवंटन की मांग पर तीन दिन से धरना जारी था। संघ ने प्रदूषण, गंदा पानी, मुआवजा, अवैध कब्जा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया।
चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक बंदी जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर दोनों आउटसोर्सिंग कंपनियां बंद की जाएंगी। अब वार्ता तीन दिन बाद होगी। मौके पर सुबोध सिंह, बिरेंद्र यादव, शिव प्रकाश सिंह, भोला सिंह, सुनील पासवान, अमजद अंसारी, जोगिंदर महतो, पार्षद चंदन महतो, पार्षद रीना महतो, सरोज शर्मा व धर्मेंद्र यादव आदि उपस्थित थे।
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