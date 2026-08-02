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Dhanbad News: कोयले की मांग पर टांसपोटिंग कार्य को किया बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: तेतुलमारी में असंगठित मजदूरों ने मोदीडीह कोलियरी में कोयले की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन जानबूझकर तेतुलमारी डंप से कोयला बांसजोड़ा डंप को भेज रहा है, जिससे उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया।

कोयले की मांग पर टांसपोटिंग कार्य को किया बाधित
कोयले की मांग पर टांसपोटिंग कार्य को किया बाधित

Dhanbad News: तेतुलमारी। तेतुलमारी कोल डंप के असंगठित मजदूरों ने कोयले की मांग को लेकर मोदीडीह कोलियरी में संचालित आउट शोशिंग कंपनी के ट्रांसपोर्टिंग कार्य को वाधित किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन एक साजिश के तहत तेतुलमारी 13 नंबर डंप के कोयले को बांसजोड़ा 16 नंबर डंप में दे रही है। जिसके कारण तेतुलमारी डंप के मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। करीब दो घंटे के बाद कोलियरी के एजेंट संतोष चौधरी मजदूरों के बीच पहुंच कर तीन दिन के भीतर समस्या का समाधान वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर करवा देगी।

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