Dhanbad News: सिटी एसपी ने थाना प्रभारियों के साथ की बैठक

Dhanbad News: सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने गुरुवार को बोर्रागढ़ ओपी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिंदरी डीएसपी और सिंदरी अनुमंडल के कई थाना व ओपी प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया। सिटी एसपी ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी कि फरार अभियुक्त जल्द गिरफ्तार किए जाएं। लंबित वारंटों का निष्पादन हो, क्षेत्र में नियमित गश्ती बढ़ाई जाए और आम जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान हो। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बोर्रागढ़ ओपी प्रभारी निरंजन कुमार के कार्यों की सराहना की। मौके पर सिंदरी डीएसपी प्रकाश चंद्र महतो, बोर्रागढ़ ओपी प्रभारी निरंजन कुमार, जोड़ापोखर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता, तीसरा थाना प्रभारी प्रभात रंजन राय, घनुडीह ओपी प्रभारी पंकज कुमार, भौंरा ओपी प्रभारी सुमन सौरव और लोदना ओपी प्रभारी राजेश कुमार आदि मौजूद थे।