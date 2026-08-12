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Dhanbad News: सिटी एसपी ने गोविंदपुर व ग्रामीण एसपी ने किया केंदुआडीह थाना का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: गोविंदपुर में सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने थाना निरीक्षण किया और पुलिस इंस्पेक्टर विष्णु प्रसाद राउत को निर्देश दिए। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने केंदुआडीह थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। दोनों ने विभिन्न शाखाओं का गहन निरीक्षण कर लंबित मुकदमों को निष्पादित करने और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए।

Dhanbad News: सिटी एसपी ने गोविंदपुर व ग्रामीण एसपी ने किया केंदुआडीह थाना का निरीक्षण

Dhanbad News: गोविंदपुर/पुटकी। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने मंगलवार को गोविंदपुर थाना का निरीक्षण किया तथा पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत को विभिन्न मामलों में दिशा-निर्देश दिए। वहीं ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने केंदुआडीह थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय से विस्तृत जानकारी ली। सिटी एसपी और ग्रमीण एसपी ने दोनों जगहों पर थाना परिसर, कार्यालय, मालखाना, हाजत, शस्त्रागार, रिकॉर्ड रूम, आगंतुक पंजी, अपराध पंजी, वारंट एवं कुर्की से संबंधित अभिलेखों सहित विभिन्न शाखाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अपराध निदेशिका, गुंडा पंजी, गृह पंजी, लूट पंजी, डकैती पंजी, रोकड़ बही, मालखाना भी आदि की जांच की।

दोनों थाना में लंबित मुकदमों को जल्द निष्पादित करने, वारंटियों की धर-पकड़ करने तथा पूरे क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पेट्रोलिग करने का निर्देश सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी ने दिया। आमजन की शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष एवं संवेदनशील तरीके से निस्तारण करने का भी निर्देश दिया। गोविंदुपर थाना में डीएसपी मुख्यालय एक कुमार विनोद, पुलिस इंस्पेक्टर विष्णु प्रसाद राउत सहित अन्य उपस्थित थे।

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