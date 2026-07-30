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Dhanbad News: सीआईएसएफ ने जब्त किया 32 टन कोयला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: कतरास क्षेत्र में सीआईएस‌एफ की टीम ने वेस्ट मोदीडीह फुटबॉल मैदान के समीप छापेमारी कर करीब 32 टन अवैध कोयला जब्त किया। यह कोयला कतरास क्षेत्रीय प्रबंधन को सौंप दिया गया, और व्यवसायियों ने मौके से भागने का प्रयास किया। छापेमारी के बाद इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।

Dhanbad News: सीआईएसएफ ने जब्त किया 32 टन कोयला

Dhanbad News: सिजुआ। कतरास क्षेत्र की सीआईएस‌एफ की टीम ने बुधवार को वेस्ट मोदीडीह फुटबॉल मैदान के समीप छापेमारी कर करीब 32 टन अवैध कोयला जब्त किया। उक्त कोयले को कतरास क्षेत्रीय प्रबंधन को सौंप दिया गया। बाद में जेसीबी मशीन से ओबी से भराई कर मुहाने को बंद कर दिया गया। सीआइएस‌एफ की यह कार्रवाई देखकर धंधेबाज मौके से फरार हो गये। छापेमारी को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चा हो रही है।

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