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Dhanbad News: भौंरा : 16 नंबर कांटा घर चालू करने पर सहमति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: पूर्वी झरिया के 16 नंबर कांटा घर को चालू कराने के लिए सीआईएसएफ जवान पहुंचे, लेकिन जनता मजदूर संघ के समर्थक विरोध में जुट गए। उनका कहना था कि पहले अन्य कांटा घर चालू होने चाहिए। वार्ता के बाद सहमति बनी और महाप्रबंधक ने मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Dhanbad News: भौंरा : 16 नंबर कांटा घर चालू करने पर सहमति

Dhanbad News: पूर्वी झरिया क्षेत्र 16 नंबर स्थित कांटा घर चालू कराने के लिए बुधवार को भारी संख्या में सीआईएसएफ के जवान पहुंचे। सूचना मिलते ही जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचकर विरोध करने लगे। उनका कहना था कि पहले टाटा वाशरी को जाने वाले कोयले के लिए थाना मोड़ और 23/8 कांटा घर को चालू किया जाए, उसके बाद 16 नंबर कांटा घर चालू होगा। कड़े विरोध के बाद जवान वापस लौट गए। इसके बाद भौंरा गेस्ट हाउस में थाना प्रभारी सुमन सौरभ की मौजूदगी में महाप्रबंधक टी. पासवान और यूनियन समर्थकों के बीच वार्ता हुई। इसमें 16 नंबर और थाना मोड़ स्थित कांटा घर चालू करने पर सहमति बनी।

जीएम ने यूनियन की 6 सूत्री मांगों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। बताते चले कि प्रदूषण सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर जनता श्रमिक संघ पिछले 7 दिनों से थाना मोड़ कांटा घर बंद किए हुए है। मौके पर पार्षद चंदन महतो, रीना महतो, सुबोध कुमार सिंह, शिव प्रकाश सिंह, वीरेंद्र यादव, सुनील कुमार, अमजद अंसारी आदि थे।

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