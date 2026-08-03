Dhanbad News: सशिमं श्यामडीह की नई कार्यकारिणी गठित
Dhanbad News: बाल कल्याण ट्रस्ट, कतरासगढ़ की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। श्रवण कुमार खेतान को अध्यक्ष और उमेश कुमार अग्रवाल को सचिव नवनियुक्त किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर, श्यामडीह के लिए हरि प्रसाद अग्रवाल अध्यक्ष और विक्रम कुमार राजगढ़िया सचिव बने। सभी पदाधिकारियों ने दायित्वों का निष्ठा और पारदर्शिता से निर्वहन करने का संकल्प लिया।
Dhanbad News: बाल कल्याण ट्रस्ट, कतरासगढ़ के ट्रस्टियों की रविवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से बाल कल्याण ट्रस्ट व सरस्वती शिशु मंदिर, श्यामडीह की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। ट्रस्ट के लिए श्रवण कुमार खेतान को अध्यक्ष व उमेश कुमार अग्रवाल को सचिव, जबकि सरस्वती शिशु मंदिर, श्यामडीह के लिए हरि प्रसाद अग्रवाल को अध्यक्ष तथा विक्रम कुमार राजगढ़िया को सचिव मनोनीत किया गया। इसके अलावा दोनों समितियों में उपाध्यक्ष, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का भी सर्वसम्मति से चयन किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्षों एवं सचिवों ने ट्रस्टी सदस्यों के प्रति आभार जताते हुए सौंपे गए दायित्वों का निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ निर्वहन करने का संकल्प व्यक्त किया।
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