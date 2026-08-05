Dhanbad News: एलिवेटेड रोड में गुणवत्ता और रोजगार से समझौता बर्दाश्त नहीं : चंद्रदेव
Dhanbad News: सिंदरी के माले विधायक चंद्रदेव महतो ने गोविंदपुर और निरसा में एलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान गुणवत्ता, पारदर्शिता और स्थानीय अधिकारों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है और निर्माण कार्य में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, स्थानीय युवाओं को रोजगार पर भी जोर दिया गया।
Dhanbad News: सिंदरी के माले विधायक चंद्रदेव महतो ने गोविंदपुर और निरसा में एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर गुणवत्ता, पारदर्शिता और स्थानीय लोगों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विकास कार्य तभी सफल हो सकते हैं, जब उनमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो और निर्माण कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। विधायक मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर भाकपा माले के महाधरना को संबोधित कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव बिंदा पासवान और संचालन विजय कुमार पासवान कर रहे थे। चंद्रदेव ने कहा कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत और योजना की पारदर्शिता पर सवाल है। हाल के वर्षों में भाजपा शासित राज्यों में पुल और सड़कों के धराशायी होने की घटनाओं ने निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसलिए गोविंदपुर और निरसा की एलिवेटेड रोड परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता या घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि गोविंदपुर में स्थानीय स्तर की सरिया, सीमेंट और कंक्रीट के इस्तेमाल को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसको लेकर माले का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगा। यदि निर्माण की गुणवत्ता, स्थानीय युवाओं को रोजगार, मजदूरों के अधिकार और गोविंदपुर के जाम की समस्या पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर एनएच जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे。
महाधरना के बाद पार्टी ने ज्ञापन सौंपा
महाधरना के बाद पार्टी ने डीसी के नाम ज्ञापन सौंपकर एलिवेटेड रोड परियोजनाओं की डीपीआर सार्वजनिक करने, उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कराने, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और जनहित से जुड़े सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। धरना में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, आगम राम, कार्तिक प्रसाद, एएम पाल, राणा चट्टराज, सम्राट चौधरी, बादल बाउरी आदि थे।
सांसद और कोल माफिया की भूमिका पर अरूप ने उठाए सवाल
महाधरना में निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि एलिवेटेड रोड परियोजना से जुड़े मुद्दों पर कंपनी के प्रतिनिधियों की बजाय सांसद और कोल माफिया सामने आ रहे हैं। इनके अवैध कारोबार के साम्राज्य को धनबाद की जनता बखूबी जानती है। कंपनी को स्वयं जनता के बीच आकर डीपीआर, निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता संबंधी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के हितों की अनदेखी या किसी भी प्रकार की मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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