Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: एलिवेटेड रोड में गुणवत्ता और रोजगार से समझौता बर्दाश्त नहीं : चंद्रदेव

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: सिंदरी के माले विधायक चंद्रदेव महतो ने गोविंदपुर और निरसा में एलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान गुणवत्ता, पारदर्शिता और स्थानीय अधिकारों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है और निर्माण कार्य में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही, स्थानीय युवाओं को रोजगार पर भी जोर दिया गया।

Dhanbad News: एलिवेटेड रोड में गुणवत्ता और रोजगार से समझौता बर्दाश्त नहीं : चंद्रदेव

Dhanbad News: सिंदरी के माले विधायक चंद्रदेव महतो ने गोविंदपुर और निरसा में एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर गुणवत्ता, पारदर्शिता और स्थानीय लोगों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विकास कार्य तभी सफल हो सकते हैं, जब उनमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो और निर्माण कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। विधायक मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर भाकपा माले के महाधरना को संबोधित कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव बिंदा पासवान और संचालन विजय कुमार पासवान कर रहे थे। चंद्रदेव ने कहा कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत और योजना की पारदर्शिता पर सवाल है। हाल के वर्षों में भाजपा शासित राज्यों में पुल और सड़कों के धराशायी होने की घटनाओं ने निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसलिए गोविंदपुर और निरसा की एलिवेटेड रोड परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता या घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि गोविंदपुर में स्थानीय स्तर की सरिया, सीमेंट और कंक्रीट के इस्तेमाल को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसको लेकर माले का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगा। यदि निर्माण की गुणवत्ता, स्थानीय युवाओं को रोजगार, मजदूरों के अधिकार और गोविंदपुर के जाम की समस्या पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर एनएच जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे。

महाधरना के बाद पार्टी ने ज्ञापन सौंपा

महाधरना के बाद पार्टी ने डीसी के नाम ज्ञापन सौंपकर एलिवेटेड रोड परियोजनाओं की डीपीआर सार्वजनिक करने, उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कराने, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और जनहित से जुड़े सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। धरना में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, आगम राम, कार्तिक प्रसाद, एएम पाल, राणा चट्टराज, सम्राट चौधरी, बादल बाउरी आदि थे।

सांसद और कोल माफिया की भूमिका पर अरूप ने उठाए सवाल

महाधरना में निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि एलिवेटेड रोड परियोजना से जुड़े मुद्दों पर कंपनी के प्रतिनिधियों की बजाय सांसद और कोल माफिया सामने आ रहे हैं। इनके अवैध कारोबार के साम्राज्य को धनबाद की जनता बखूबी जानती है। कंपनी को स्वयं जनता के बीच आकर डीपीआर, निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता संबंधी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के हितों की अनदेखी या किसी भी प्रकार की मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चंद्रदेव महतो ने महाधरना में किन मुद्दों पर बात की?
चंद्रदेव महतो ने गुणवत्ता, पारदर्शिता और स्थानीय लोगों के अधिकारों का मुद्दा उठाया।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजनेस, टैक्स और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े विषयों पर अमित की गहरी समझ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिजनेसमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अमित का मानना है कि पत्रकारिता की असली ताकत तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी उपलब्ध कराना है।


विशेषज्ञता
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म
एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
प्रिंट और डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजी

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।