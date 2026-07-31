Dhanbad News: शीतला माता मंदिर में धूमधाम से मना आषाढ़ी महोत्सव
Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मनोहरटांड हीरक रोड स्थित शीतला माता मंदिर में आषाढ़ी पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। धनबाद के महापौर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागिनी सिंह सहित कई प्रमुख व्यक्तियों ने पूजन किया और क्षेत्र में सुख-शांति की कामना की। पुजारी दीपक साव ने महोत्सव के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
Dhanbad News: मनोहरटांड़ हीरक रोड स्थित शीतला माता मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित आषाढ़ी पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मौके पर धनबाद के महापौर संजीव सिंह, झरिया विधायक रागिनी सिंह, भाजपा नेत्री तारा देवी, गौरव वक्ष, पार्षद गणेश महतो, नीरज सिंह, साहेब राम हेंब्रम विशेष रूप से पहुंचे। अतिथियों ने मां शीतला की विधिवत पूजा-अर्चना कर क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी दीपक साव ने इस महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डाला। अनुष्ठान को सफल बनाने में नवरंग देव सिंह, सूरज गुप्ता, रणविजय प्रसाद महतो, अजय मंडल, पंकज पाल, दीपक बाउरी, पंकज प्रसाद, राजेश रवानी, राम प्रसाद, विजय हाजरा, संजय झा, प्रेम चंद केवट, बबीता राम, अनीता देवी, मुनि देवी, मंजू देवी, सरिता देवी आदि मौजूद थे।
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